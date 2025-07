Beukema sembra sempre più vicino Il Napoli dovrebbe chiudere per il difensore sulla base di 30 milioni

La situazione legata al difensore centrale olandese Beukema risulta meno intricata rispetto a quella del suo collega e amico Ndoye, con cui ha passato parte delle vacanze estive a Ibiza a metà giugno insieme a Ferguson. Questo perché la distanza economica tra domanda e offerta è meno significativa. La proposta napoletana iniziale era di 25 milioni più Zanoli, ma è stata respinta, con un controrilancio che ha portato la richiesta a 35 milioni. Tuttavia, l’accordo non sembra lontano: si tratta piuttosto di limare i dettagli finali.

Sam Beukema rappresenta da tempo la prima opzione del Napoli per rinforzare la difesa. A 26 anni e con due stagioni di esperienza in Serie A, l'olandese si è affermato rapidamente come figura chiave del Bologna, squadra con cui ha disputato anche la Champions League. Le prossime ore si preannunciano cruciali per il suo trasferimento. Il Napoli ha posto fin da subito Beukema in cima alla lista dei suoi obiettivi difensivi, considerandolo la scelta ideale per il club. Ora l’intesa sembra davvero vicina: manca solo un ultimo passo verso la fumata bianca.