Lang, manca poco: la prossima settimana dovrebbero esserci le visite mediche Sembra finalmente completato l'acquisto dell'esterno olandese del PSV

Noa Lang sarà presto un nuovo giocatore del Napoli. L’operazione è stata definita per una cifra di 25 milioni di euro, con ulteriori 5 milioni legati ai bonus. L’olandese firmerà un contratto fino al 2030, con uno stipendio annuale da 2,5 milioni. Per velocizzare la chiusura dell’accordo, Lang ha accettato di rinunciare a una parte del compenso. Già nello scorso gennaio aveva espresso il suo desiderio di trasferirsi al Napoli, chiedendo personalmente al PSV di lasciarlo partire. Sei mesi dopo, l'addio è realtà.

Le visite mediche sono previste all’inizio della prossima settimana al suo arrivo in Italia, seguite dalla firma del contratto e dall’unione immediata con la squadra per il ritiro a Dimaro. A gennaio, Lang avrebbe potuto raggiungere Napoli, essendo stato individuato come futuro sostituto di Kvaratskhelia. Tuttavia, il PSV decise di trattenerlo per puntare alla vittoria in Eredivisie. Con la maglia numero 10, Lang ha conquistato due titoli consecutivi in campionato con il PSV. A 26 anni e forte dei 14 gol segnati nell’ultima stagione, è pronto ad affrontare una nuova avventura in Serie A. L’attaccante olandese non vede l’ora di iniziare questa esperienza e lavorare sotto la guida di Conte.