Rafa Marin al Villarreal: arriva anche l'annuncio ufficiale Il difensore spagnolo torna in patria: la formula è il prestito oneroso con diritto di riscatto

Rafa Marin è ufficialmente un nuovo giocatore del Villarreal. Il club spagnolo ha dato l'annuncio ufficiale dopo le visite mediche e la firma avvenuta ieri. L'operazione è stata conclusa con la formula del prestito oneroso per 1 milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. La SSC Napoli ha comunicato la cessione di Rafael Marín Zamora attraverso il proprio sito ufficiale, specificando i dettagli dell'accordo.

Marin ha esordito con la maglia azzurra lo scorso 26 settembre, nella gara vinta 5-0 contro il Palermo nei sedicesimi di Coppa Italia al Maradona. In totale, ha collezionato sei presenze, di cui tre da titolare. "In bocca al lupo, Rafa!" si legge nel messaggio del club partenopeo. Appena arrivato in Spagna, il difensore ha dichiarato: "Sono molto contento di essere qui". Per il Napoli, questa cessione rappresenta l'ennesimo movimento in uscita dopo i riscatti di Natan da parte del Betis e i trasferimenti a titolo definitivo di Caprile e Gaetano al Cagliari. Nel frattempo, Ngonge sembra vicino a trasferirsi al Torino.