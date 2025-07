Ngonge al Torino: l'addio dell'esterno è sempre più a un passo Si lavora per il trasferimento a titolo definitivo

Non si parla solo di mercato in entrata per il Napoli, ma anche di cessioni. Tra i giocatori vicini all'addio c'è Cyril Ngonge. Trattativa ormai definita tra il club partenopeo e il Torino per l'attaccante: secondo il quotidiano, le due società hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento del giocatore in maglia granata.

Questa operazione è stata condotta separatamente rispetto alla possibile trattativa che avrebbe potuto portare il portiere Milinkovic al Napoli, un affare che sembrava vicino alla conclusione ma si è arenato sul traguardo. Nel caso di Ngonge, un ruolo cruciale è stato giocato dalla sua volontà di riunirsi con Marco Baroni, l'allenatore che lo aveva valorizzato durante l'esperienza al Verona di qualche anno fa. Al Napoli, che aveva acquistato il belga per 18 milioni più bonus nel gennaio 2024, andrà una cifra di circa 8 milioni di euro.