IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Stiamo messi bene Il caso Osimhen rischia di condizionare il mercato del Napoli...

Nella telenovela che riguarda Victor Osimhen il Napoli c'è finito a piè pari e sembra non saperne uscire. La ragione è oscura, anche se quello che ha dichiarato il bravo giornalista Mario Fabbroni un po' chiarisce l'arcano: "La mia speranza è che ci sia un raggio di luce nel cervello di Osimhen. Lui è il vero problema del mercato del Napoli. Lui vuole la Juventus, o vuole restare in un campionato competitivo che non è quello turco o l’arabo...Osimhen sta facendo diversi dispetti al Napoli, anche questa situazione è un dispetto al Napoli". Tra raggi di luce nel buio pesto e dispetti a buon mercato stiamo messi bene.