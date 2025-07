Con Beukema una difesa ancora più forte 30 milioni al Bologna per un'alternativa di lusso, reduce da convincenti stagioni in maglia rossoblu

Buongiorno e Rrahmani sono i punti centrali della difesa di Antonio Conte, ma le quattro competizioni che aspettano il Napoli richiedono un reparto più forte e completo: dovrebbe essere Sam Beukema il prossimo rinforzo per Conte. 30 milioni al Bologna per un'alternativa di lusso, reduce da convincenti stagioni in maglia rossoblu e voglioso del salto di qualità. L'olandese accetta un ruolo di comprimario, ma con l'obiettivo di ottenere il posto da titolare: in rosa prenderà il posto di Rafa Marin, passato ufficialmente al Villarreal con la formula del prestito oneroso, costo di 1 milione, con diritto di riscatto.

Ma per il mondo del calcio è una giornata di lutto: il Liverpool perde Diogo Jota, attaccante centrale scomparso a 28 anni per un incidente stradale. Una tragedia che ha scosso l'ambiente. Il Napoli ha espresso il suo cordoglio per una perdita che potrebbe condizionare anche il mercato. Arrivare a Darwin Nunez, obiettivo azzurro e anche lui attaccante del Liverpool, sarà adesso più difficile. Intanto il club azzurro aspetta finalmente Noa Lang: la prossima settimana potrebbe svolgere le visite mediche assieme a Beukema.