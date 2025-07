La Cremonese ha chiesto al Napoli Mazzocchi e Ambrosino Il nuovo allenatore Davide Nicola apprezza i due giocatori partenopei

Il Napoli si sta muovendo con decisione sul fronte delle cessioni, mirando a snellire la rosa e a trovare una nuova sistemazione per quei giocatori che non rientrano nei piani tecnici di Antonio Conte. Tra i principali nomi in uscita, oltre a Jens Cajuste, emergono Pasquale Mazzocchi e Giuseppe Ambrosino, entrambi legati a interessanti sviluppi che coinvolgono la neopromossa Cremonese. La trattativa sembra avviata, e cresce la possibilità che entrambi i calciatori approdino al club lombardo, aprendo nuovi scenari di mercato. In particolare, l’interesse per Mazzocchi sarebbe rafforzato dalla stima di Davide Nicola, allenatore della Cremonese, che conosce bene il giocatore fin dai tempi della Salernitana.

Questo legame potrebbe fungere da catalizzatore per facilitare le negoziazioni. Per quanto riguarda Ambrosino, la Cremonese avrebbe avanzato una proposta per un prestito con diritto di riscatto. Al contempo, il Napoli starebbe valutando l'inserimento di una clausola di riacquisto, un chiaro segnale della fiducia riposta nel giovane centravanti. Tale misura garantirebbe al club partenopeo un margine di sicurezza per il futuro. I giorni a venire saranno cruciali per definire le probabilità di chiudere con successo il doppio affare e tracciare le prossime mosse del calciomercato.