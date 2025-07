Milinkovic-Savic costa troppo, il Napoli valuta Falcone per la porta Dopo il rinnovo di Meret il club azzurro è alla ricerca di un vice portiere

Il rinnovo di Alex Meret con il Napoli è ormai ufficiale: il portiere ha firmato un biennale, garantendo che la porta dei partenopei rimanga al sicuro. Tuttavia, la situazione tra i pali si è complicata per via delle partenze di Scuffet, tornato alla base dopo la fine del prestito, e di Contini, che ha lasciato il club a seguito della scadenza del contratto. Anche l'ex Primavera Turi si è svincolato, evidenziando la necessità degli azzurri di reperire non solo un secondo portiere ma anche un terzo. Tra i nomi associati al Napoli è emerso quello di Vanja Milinkovic-Savic, ma il futuro del portiere serbo continua ad essere incerto. Nel frattempo, il Fenerbahce, sotto la guida di José Mourinho, ha manifestato forte interesse verso Milinkovic-Savic, attualmente in forza al Torino. Il club turco lo considera il candidato perfetto per rafforzare il proprio reparto portieri, soprattutto a causa delle difficoltà vissute da Dominik Livakovic, prossimo alla partenza dopo aver perso la titolarità nella stagione precedente.

La clausola di rescissione del cartellino di Milinkovic-Savic ammonta a circa 19,5 milioni di euro (comprensiva della quota di solidarietà FIFA), con oltre 16 milioni destinati al Torino. Sebbene l’interesse del Fenerbahce sia deciso, anche il Napoli tiene d'occhio l'evolversi della situazione. Antonio Conte vorrebbe affiancare a Meret un portiere di elevato livello come Milinkovic-Savic. Tuttavia, il club partenopeo ha valutato il giocatore intorno ai 16 milioni e ha tentato di abbassare ulteriormente la cifra inserendo Cyril Ngonge come contropartita nell'operazione—a proposta che, però, è stata prontamente respinta dal direttore sportivo Vagnati, deciso a non scendere sotto la soglia dei 19 milioni. Dinanzi alle difficoltà nella trattativa, il Napoli sta esplorando altre opzioni.

Tra i nomi osservati spiccano Wladimiro Falcone (Lecce), Lorenzo Montipò (Verona), Stefano Turati (Sassuolo) e Yahia Fofana (Angers). Il portiere ivoriano, legato al club francese fino al 2026, ha una valutazione intorno ai 10 milioni—a cifra ritenuta troppo alta dalla dirigenza torinese. Il profilo preferito dal DS Manna sarebbe quello di Falcone del Lecce: l’estremo difensore accetterebbe senza problemi il ruolo di vice-Meret e il suo club è disposto a negoziare, mettendolo ufficialmente sul mercato. La sua valutazione non dovrebbe superare i 10 milioni, rendendolo una soluzione plausibile per gli azzurri.