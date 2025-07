De Bruyne, niente presentazione in grande stile a Napoli Difficoltà logistiche non consentono un evento in "stile Conte". Il belga sarà presentato a Dimaro

Ancora una settimana e poi sarà tempo di rimettersi al lavoro: Antonio Conte aspetta i calciatori del Napoli martedì prossimo a Castel Volturno, per il raduno che anticiperà il ritiro di Dimaro in Trentino, che comincerà il giorno 17. In sede i test medici e atletici, con l'allenatore che confida di trovare subito anche Beukema e Lang, i prossimi due acquisti in pectore, ma che ancora devono essere ufficialmente chiusi. Si limano ormai i classici dettagli, seppur da giorni. Non c'è fretta, perché i due nuovi acquisti sono in vacanza e torneranno in Italia solo tra una settimana, in tempo per le visite mediche.

Con loro ci saranno anche De Bruyne e Marianucci. Il campione belga sarà subito a disposizione di Conte, ma molto probabilmente non ci sarà nessuna presentazione in grande stile. Le vacanze del calciatore non hanno consentito un arrivo in Italia in anticipo, e anche De Laurentiis si trova all'estero, nella sua villa di Los Angeles. Molto probabilmente la presentazione di De Bruyne sarà uno degli eventi principali del ritiro di Dimaro: potrebbe essere il primo appuntamento di rilievo del ritiro, con una possibile data del 18 luglio per il primo abbraccio ufficiale con i suoi nuovi tifosi.