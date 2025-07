IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Lo stesso risultato La strategia di mercato del Napoli e i prezzi fissati per i nuovi acquisti...

Juanlu Sanchez, il 21enne terzino del Siviglia, si allontana dal Napoli, il quale un po' qua e un po' là prova a puntare i piedi, ma sembra più una prova di forza destinata a fallire che una vera e propria strategia di mercato. Sempre lo stesso giornalista parla di "prezzo fissato" dagli azzurri oltre il quale non è possibile andare, dopo aver trovato già da tempo l'accordo con il calciatore e i suoi agenti. Non credo varranno a molto i tentativi di inserire nell'accordo percentuali appetitose su future rivendite. Se estendete il concetto appena espresso alle altre trattative in corso del club partenopeo, avrete lo stesso risultato.