Nuove maglie, abbonamenti e mercato: i tifosi del Napoli fremono Oggi dovrebbero essere svelati tutti i dettagli per il tesseramento verso la nuova stagione

Non manca molto per l'inizio ufficiale della prossima stagione, e i tifosi del Napoli già fremono per la nuova campagna abbonamenti e le nuove maglie con lo scudetto. Per la prima saranno accontentati oggi, visto che a breve il club azzurro svelerà la prossima campagna di tesseramenti: via alla vendita con la consueta prelazione per gli abbonati, ma soprattutto con i pacchetti che includeranno anche la Champions League. I ripetuti sold out della passata stagione e le relative difficoltà ad acquistare i biglietti porteranno molti tifosi a sottoscrivere direttamente l'abbonamento, che oltre a un risparmio economico notevole garantisce un posto al "Maradona".

Niente di più invitante in un campionato dove la squadra di Conte parte come favorita per la vittoria del titolo. Il Napoli confermerà il cosiddetto "cambio denominatore", che consentirà perfino di cedere l'abbonamento ad amici e parenti senza limitazioni. Intanto sul fronte mercato si lavora alla cessione di Osimhen: il Napoli aspetta l'offerta giusta del Galatasaray, per poi provare a prendere Nunez del Liverpool: il vero obiettivo per l'attacco.