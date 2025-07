Napoli, il terzo portiere sarà il giovane Mathias Ferrante Il classe 2006 si alternerà con la Primavera, che quest'anno giocherà anche la Youth League

Il Napoli ha definitamente bloccato il primo e il terzo portiere, ma manca ancora il secondo. Dopo il recente rinnovo biennale di Alex Meret, il club partenopeo si prepara ad accogliere un nuovo giovane portiere, destinato a ricoprire il ruolo di riserva della riserva del friulano. La scelta è caduta su Mathias Ferrante, un promettente classe 2006 attualmente in forza al Nova Romentina, società emergente che presto prenderà parte al campionato di Serie D. Ferrante, diciannove anni, è stato osservato attentamente dagli scout di De Laurentiis e ora sembra prossimo al trasferimento. L'ok definitivo è arrivato da Antonio Conte, che avrà l'opportunità di lavorare con il giovane già nella prossima settimana, prima a Castel Volturno e successivamente a Dimaro Folgarida per il ritiro estivo. Non sarà affatto semplice per Ferrante inserirsi in un gruppo di campioni d’Italia, ma questa esperienza rappresenta per lui una straordinaria occasione di crescita.

Nel frattempo, Cristiano Giuntoli si muove per completare il reparto fra i pali individuando un secondo portiere che possa affiancare Meret. Milinkovic Savic, attualmente al Torino, resta un'opzione sul tavolo, ma l'affare è complicato dalle alte richieste del club granata: ben 18 milioni di euro, una cifra che il Napoli non sembra disposto a investire. Anche Suzuki, portiere del Parma, avrebbe potuto rappresentare una valida alternativa, ma il club gialloblù ha chiuso ogni possibilità di trattativa. Attualmente restano sul radar altri profili e si attendono novità entro l’inizio della prossima settimana, quando potrebbe arrivare l’ufficializzazione del nuovo vice. Nel frattempo, Mathias Ferrante è pronto a entrare nel gruppo azzurro e a confrontarsi con una realtà che, pur distante dalle dimensioni della sua precedente esperienza, gli permetterà di apprendere e maturare sotto la guida di professionisti di alto livello.