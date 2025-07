Lang, visite mediche lunedì o martedì. Beukema aspetta il "sì" L'ala olandese sarà presente al raduno nei tempi previsti, mentre il difensore resta in attesa

Non sembrano esserci più dubbi: Noa Lang è ormai vicinissimo a diventare un nuovogiocatore del Napoli. Le visite mediche sarebbero giàstate programmate per il 15 luglio. L’accordo tra ilclub partenopeo e il PSV è stato raggiunto e attendesolo l’ufficialità. L’intesa prevede un’operazione da 25milioni di euro più 2 di bonus a favore della societàolandese, mentre il giocatore firmerà un contrattoquinquennale da 2,5 milioni annui. Per l’annuncio ufficiale sui canali social del Napoli bisogneràattendere la prossima settimana, non prima del 15luglio, giorno che coinciderà con il raduno dellasquadra in vista del ritiro estivo, avviando così unastagione cruciale in cui il Napoli dovrà difendere loscudetto e affrontare le sfide della Champions League.Il Napoli dovrebbe essere ormai vicino a chiuderel’acquisto di Sam Beukema. Il difensore olandese,attualmente al Bologna, si prepara a indossare lamaglia azzurra per un’operazione complessiva di 32milioni di euro, suddivisi in 30 milioni di parte fissa più 2 milioni di bonus legati a obiettivi individuali e di squadra. Il contratto prevede un ingaggio annuale di 3 milioni fino al 2030.L’intesa sarebbe ormai raggiunta, al punto che Beukema non parteciperà al raduno del Bologna in programma domenica a Casteldebole.

Nel frattempo, resta sospesa la trattativa per l’esterno Dan Ndoye, complicata dalla distanza tra le richieste del Salisburgo e l’offerta del club partenopeo. Prima di procedere su questo fronte, il Napoli dovrà chiudere la cessione di Victor Osimhen. Il Bologna sembra determinato a non scendere sotto la soglia dei 40 milioni per Dan Ndoye, l’esterno offensivo da tempo monitorato dal Napoli, soprattutto dopo il recente addio di Kvara. La società emiliana valuta Ndoye attorno ai 45 milioni e, anche se potrebbe eventualmente abbassare la richiesta fino a 40, la cifra rimane comunque notevole, al punto da rappresentareuna richiesta particolarmente onerosa. Al momento, il Napoli non ha ancora avanzato un’offerta ufficiale, limitandosi a prendere nota delle condizioni esposte durante la trattativa per Beukema, concentrandosi però inizialmente su altre operazioni prima di avviare un dialogo concreto per l’esterno svizzero.