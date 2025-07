Juanlu Sanchez, il Siviglia finalmente apre Il Napoli insiste per 15 milioni, ma vuole chiudere subito: gli spagnoli potrebbero accettare

Non solo Lang e (forse) Beukema. Il Napoli vorrebbe portare in ritiro anche un terzo acquisto: è il “vice” Di Lorenzo, Juanlu Sanchez del Siviglia. Napoli e Siviglia intensificano i contatti per il promettente terzino spagnolo classe 2003. Nelle ultime ore, il club andaluso ha abbassato la richiesta a 17 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita, mentre il Napoli rimane fermo a 15 milioni, già forte del consenso del giovane giocatore ottenuto tempo fa. Un dialogo ancora aperto, dunque, con l’obiettivo di trovare un accordo definitivo che soddisfi entrambe le parti.Con il ritiro di Dimaro alle porte (si parte tra una settimana), il Napoli è pronto ad accelerare e entrare nel cuore delle strategie di mercato, coordinato dal direttore sportivo Manna, impegnato in una fase cruciale.Per Juanlu Sanchez, il lavoro di Manna non è nuovo: già alcune settimane fa si era recato in Spagna per incontrare il direttore sportivo del Siviglia e gli agenti del calciatore, dimostrando la chiara intenzione del Napoli di chiudere l’affare.

Al momento, Juanlu si sta godendo le vacanze dopo la partecipazione agli Europei Under-21 con la nazionale spagnola, aspettando aggiornamenti dai suoi rappresentanti.Il profilo del giovane terzino è interessante anche in ottica futura: rapido e dotato di ottime capacità atletiche, Juanlu eccelle nel gioco offensivo sulle fasce, creando spesso pericoli per gli avversari. Sebbene abbia ancora margini di miglioramento in fase difensiva, il suo talento rappresenta un investimento che potrebbe rivelarsi prezioso per le ambizioni a lungo termine del club azzurro. L’operazione sembra avviata verso una possibile definizione.Il Siviglia sta attraversando un periodo complicato dal punto di vista economico e punta a risolvere parte delle sue difficoltà attraverso la cessione di Juanlu Sanchez al Napoli.

La valutazione del giocatore era inizialmente fissata a 20 milioni di euro, cifra considerata non negoziabile fino a qualche giornofa. Tuttavia, ora il dialogo con il Napoli sembra essersi riaperto. Il club partenopeo aveva già presentato un’offerta di 12 milioni più 2 di bonus alcune settimane fa durante un incontro al Sanchez Pizjuan tra il direttore sportivo Manna, il suo omologo del Siviglia, Cordon, e gli agenti del calciatore.Dall’Andalusia, adesso, filtrano segnali di possibile apertura. A quanto pare, ritoccando leggermente la componente fissa dell’offerta, l’accordo potrebbe concludersi rapidamente. Anche perché Juanlu avrebbe già trovato un’intesa personale con Manna, consolidando l’operazione sul fronte contrattuale. Il giovane talento spagnolo, considerato una promessa per il suo ruolo, era stato già oggetto di trattativa diretta un mese fa