IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Il grande mercato In effetti il Napoli si ritrova solo con due elementi nuovi in più e tanti esuberi...

Quello che ancora non è chiaro al mio modesto intelletto è del perché si parli tanto insistentemente del "grande mercato" del Napoli se, a conti fatti e a 6 giorni dall'inizio del ritiro precampionato, gli azzurri si ritrovano solo con due elementi in più - per quanto uno straordinario, ma la cui tenuta fisica è tutta da dimostrare - e un numero esponenziale di elementi di cui disfarsi. La cosa bella è che a sparare già i fuochi d'artificio non sono coloro che lo fanno ad arte per mettere pressione ai partenopei, ma quelli che dovrebbero con passione e giudizio sostenere e "proteggere" squadra e tifosi.