Beukema firma già le bandiere dei tifosi del Napoli In vista del trasferimento al Napoli, cresce l'attesa per le visite mediche del difensore olandese

Sam Beukema è già protagonista, pur non essendo ancora ufficialmente un giocatore del Napoli. Prima della firma del contratto, l'olandese ha regalato autografi ai tifosi partenopei, dimostrando di aver già compreso cosa significhi indossare la maglia azzurra. Attualmente di proprietà del Bologna, Beukema si sta allenando da solo, ma la sua disponibilità con i fan ha regalato una scena emozionante: sorriso sincero e un entusiasmo palpabile per la nuova sfida. Le negoziazioni tra Bologna e Napoli sono agli ultimi dettagli. Il club emiliano, deciso a non fare concessioni, ha reso necessario l'intervento del padre del giocatore per sbloccare l'accordo.

La firma sul contratto è prevista entro il weekend, dopodiché Beukema lunedì sarà a Roma per le consuete visite mediche. Successivamente, si trasferirà a Castel Volturno per sottoporsi ai test fisici sotto la supervisione di Antonio Conte, occasione ideale per incontrare allenatore e nuovi compagni di squadra. Non molto dopo, partirà insieme al gruppo campione d’Italia verso Dimaro Folgarida, sede del ritiro estivo. Il centrale olandese è stato espressamente richiesto dal tecnico leccese, che ha individuato in lui le qualità necessarie per rafforzare la difesa. Manca ormai solo la fatidica ufficialità e il post celebrativo di Aurelio De Laurentiis: "Benvenuto Sam". A quel punto, per Beukema inizierà una nuova avventura con la squadra che ha conquistato lo scudetto!