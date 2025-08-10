Napoli-Girona 3-2 nel segno di KDB. Telenovela Juanlu Sanchez Domani visite mediche per Raspadori a Madrid

Il Napoli vince la seconda amichevole precampionato e lo fa nel segno di Kevin De Bruyne: Girona battuto 3-2 a Castel di Sangro.

Per l’ex Manchester City doppietta e assist in 23'. La sblocca il capitano Di Lorenzo dopo 5' su calcio d’angolo del belga, poi lo show di KDB che segna le sue prime reti in maglia azzurra.

Venticinque minuti ottimi degli azzurri che mostrano decisi progressi rispetto alle prime uscite di questo precampionato. Ma il Girona non è sbarcato in Abruzzo per una semplice gita e sempre nel primo tempo la doppietta di Stuani riapre la partita.

Nella ripresa però il Napoli tiene e porta a casa una vittoria che serve soprattutto per smorzare critiche e polemiche di queste settimane di duro lavoro.

Nel frattempo per Gutierrez c’è solo da fissare visite mediche e firma mentre prosegue la telenovela Juanlu Sanchez. Da Napoli filtra che non arriveranno più rilanci, nonostante il Siviglia continui a chiedere 20 milioni.

A centrocampo affare Miretti in stand by, Musah del Milan è un obiettivo ma il Nottingham Forest con oltre 30 milioni supera abbondantemente l’offerta del Napoli.

Sull’esterno offensivo si andrà solo dopo Ferragosto, il sogno è Grealish; piste più abbordabili portano a Chiesa e Kevin. Infine Raspadori è volato all’Atletico Madrid, domani sono in programma le visite mediche.