Il Napoli prova a stringere per il centrocampista Diouf del Lens Per il 22enne cisarebbe già l'accordo: la differenza è minima. Le ultime su Juanlu Sanchez

Il Napoli sembra ormai prossimo a concludere l'accordo per Andy Diouf, talentuoso centrocampista classe 2003 in forza al Lens e alla nazionale Under 21 francese. Il club partenopeo lo ha individuato come un rinforzo ideale per il centrocampo, grazie anche al suo status di under utile per la gestione delle liste. La trattativa con il club transalpino è vicina alla chiusura, restano da colmare circa 3 milioni di euro secondo le ultime indiscrezioni. Da definire anche i consueti dettagli relativi ai bonus e una possibile percentuale sulla futura rivendita, che potrebbe ridurre il costo del cartellino ma è ancora tutto da concordare. Con il giocatore e i suoi agenti l'intesa è già stata raggiunta.

Si parla di un contratto quinquennale con una cifra annuale di circa 1.3 milioni di euro, inclusi bonus e uno stipendio crescente nel corso degli anni. La prossima settimana sarà decisiva per mettere nero su bianco l'accordo definitivo. Parallelamente, arrivano novità importanti anche su un altro fronte: la trattativa per Juanlu, giovane talento del Siviglia, non ha ancora trovato una conclusione positiva. Il club spagnolo non ha accettato l'offerta del Napoli, che si mantiene fermo sui 17 milioni di euro, senza intenzione di modificare i termini già proposti. Le due società stanno lavorando sulle percentuali di futura rivendita e sui bonus per colmare le differenze, e lunedì mattina è previsto un nuovo incontro per avanzare nelle negoziazioni. Questo è quanto emerge dalle ultime indiscrezioni provenienti da Siviglia.

