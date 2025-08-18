Lo stop di Lukaku è una mazzata, ma per fortuna il mercato è ancora aperto Conte si può consolare con Gutierrez, ma non basta. Serve un altro attaccante centrale

Comincia con una pessima notizia la settimana di lavoro del Napoli, che porterà gli azzurri al debutto in campionato di sabato pomeriggio a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Oggi la ripresa degli allenamenti a Castel Volturno dopo tre giorni di riposo. Conte deve rassegnarsi a perdere Romelu Lukaku per qualche mese: l'esito del bollettino modo dopo l'infortunio muscolare patito in amichevole giovedì scorso è pessimo. Lesione di alto grado, con il rischio di un intervento chirurgico. Uno stop di almeno 2 o 3 mesi, a seconda della terapia. Una situazione che dovrebbe portare la società a guardare ancora sul mercato: Raspadori e Simeone sono appena partiti, lasciando Conte con il solo Lucca come soluzione di ruolo per la punta centrale.

In queste ore saranno individuati gli obiettivi, ma intanto è arrivato il settimo nuovo acquisto della campagna estiva: Miguel Gutierrez, esterno sinistro del Girona, è a Roma per le visite mediche e la firma sul contratto. Conte lo avrà a disposizione a breve, ma per vedere in campo lo spagnolo bisognerà attendere circa un mese. Il terzino è reduce da un intervento di pulizia alla caviglia che gli ha fatto saltare l'intera preparazione estiva. Il ds Manna lavora anche per l'altro spagnolo, Juanlu Sanchez del Siviglia: e proverà a chiudere l'affare in settimana.