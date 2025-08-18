Lo stop di Lukaku è una mazzata, ma per fortuna il mercato è ancora aperto

Comincia con una pessima notizia la settimana di lavoro del Napoli, che porterà gli azzurri al debutto in campionato di sabato pomeriggio a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Oggi la ripresa degli allenamenti a Castel Volturno dopo tre giorni di riposo. Conte deve rassegnarsi a perdere Romelu Lukaku per qualche mese: l'esito del bollettino modo dopo l'infortunio muscolare patito in amichevole giovedì scorso è pessimo. Lesione di alto grado, con il rischio di un intervento chirurgico. Uno stop di almeno 2 o 3 mesi, a seconda della terapia. Una situazione che dovrebbe portare la società a guardare ancora sul mercato: Raspadori e Simeone sono appena partiti, lasciando Conte con il solo Lucca come soluzione di ruolo per la punta centrale.
In queste ore saranno individuati gli obiettivi, ma intanto è arrivato il settimo nuovo acquisto della campagna estiva: Miguel Gutierrez, esterno sinistro del Girona, è a Roma per le visite mediche e la firma sul contratto. Conte lo avrà a disposizione a breve, ma per vedere in campo lo spagnolo bisognerà attendere circa un mese. Il terzino è reduce da un intervento di pulizia alla caviglia che gli ha fatto saltare l'intera preparazione estiva. Il ds Manna lavora anche per l'altro spagnolo, Juanlu Sanchez del Siviglia: e proverà a chiudere l'affare in settimana.