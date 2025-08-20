Lukaku sui social: "L'infortunio fa parte del gioco. Torno presto" Oggi si saprà se l'attaccante dovrà operarsi dopo l'infortunio muscolare al retto femorale

Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, ha condiviso un messaggio sui social dopo aver subito un infortunio nella sfida contro l'Olympiacos. Gli esami hanno rivelato la necessità di un lungo periodo di recupero, con una possibile operazione all'orizzonte. Nel suo post, Lukaku ha espresso gratitudine per il sostegno ricevuto, scrivendo che apprezza profondamente i messaggi di incoraggiamento. Ha poi sottolineato che, nonostante quanto accaduto, si sente bene e continua a mantenere uno spirito positivo, ricordando che queste situazioni fanno parte del gioco.

