Lukaku non si opera, ma tornerà a fine anno Dopo il consulto medico niente intervento chirurgico: il rientro tra 3/4 mesi. Niente Champions

Pochi giorni all'inizio del campionato, qualcuno in più per la fine del mercato: per il Napoli sono aperti due fronti molto importanti. Conte prepara la sfida di sabato al "Mapei" senza Lukaku, ma sa che la società sta lavorando per trovare al più presto un sostituto dell'attaccante belga, che tornerà in inverno. Niente operazione per il belga: scelta la terapia conservativa dopo la lesione del retto muscolare. Tornerà tra 3 o 4 mesi e non parteciperà alla prossima Chamèpions League. In più si è messo l'infortunio di Manna, che è stato operato al tendine d'achille e dovrà lavorare da remoto.

Situazioni che non frenano il club azzurro, che vede la passione dei tifosi intatta, col Maradona vicino al sold out per il debutto casalingo del 30 agosto con il Cagliari. L'erede di Lukaku potrebbe essere uno tra Hojlund e il nigeriano Arokodare, ma l'acquisto di Piccoli da parte della Fiorentina apre la suggestione Kean. Ma Manna è pronto a chiudere anche per il terzino destro Juanlu Sanchez e il jolly offensivo Elmas, mentre resta aperta anche la pista per il nuovo centrocampista: piace Diouf del Lens. Infine, sarà Ayroldi l'arbitro della gara del Mapei contro il Sassuolo.