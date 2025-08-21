De Laurentiis contro gli agenti di Kvara: "Ci hanno costretti a cederlo" Il presidente del Napoli: "Volevano ricorrere all'articolo 17. Noi volevamo un nuovo contratto"

Aurelio De Laurentiis ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera, affrontando diverse tematiche legate al futuro del Napoli. Tra gli argomenti trattati, spicca la possibile cessione di Kvaratskhelia al Paris Saint-Germain nel mercato di gennaio, una decisione che sembrerebbe ormai inevitabile per il club.

“Ho dovuto farlo, perché il suo procuratore minacciava di ricorrere all'articolo 17. Dopo la prima, formidabile stagione del georgiano ci siamo preoccupati subito di negoziare un rinnovo contrattuale, migliorando il suo stipendio e arrivando a offrirgli una cifra molto importante, perché era ovvio che il compenso limitato avrebbe attirato mezzo mondo pronto a fargli ponti d'oro. Ma il suo procuratore, Mamuka Jugeli, aveva altri progetti per sé e per il calciatore.

Voleva strappare a un altro club un'altissima commissione per lui, oltre a uno stipendio a doppia cifra per Kvara. Alla fine del secondo anno contrattuale c'è stato l'Europeo in Germania. Manna, Chiavelli ed io siamo volati a Düsseldorf per risolvere la questione, ma Mamuka ha continuato a prendere tempo sostenendo che Giuntoli gli avesse promesso dei soldi che non erano stati corrisposti. Bugia, non è stato difficile appurarlo. Avrei dovuto venderlo allora, il Psg aveva offerto più di €200M per il pacchetto Kvara-Osimhen. Ma avevo promesso a Conte di trattenerlo e non me la sono sentita”.