"La partita oggi fin dall'inizio l'abbiamo affrontata con il piglio giusto, volevamo dare subito un'impronta. Per ora mi sto ancora basando sulle certezze dello scorso anno, poi cercherò di inserire i nuovi. Oggi c'era soltanto De Bruyne dei nuovi, sto cercando la formula giusta per far convivere i tre centrocampisti titolari dello scorso anno e Kevin. E' da poco che stiamo lavorando e si sono viste cose interessanti. Siamo partiti bene, ho visto lo spirito giusto". Così l'allenatore del Napoli Antonio Conte, al microfono di Dazn, dopo la vittoria per 2-0 sul Sassuolo all'esordio in Serie A da campioni d'Italia in carica. "Sarà un campionato difficile e molto interessante con sette, otto squadre che lotteranno per vincere lo Scudetto e entrare in Champions -aggiunge Conte -. Sono tutte squadre forti, attrezzate. Noi stiamo cercando di completare la struttura, lo scorso anno non facevamo le coppe e ora stiamo cercando di inserire nuovi calciatori ma non è facile. Serve avere pazienza per ottenere il massimo. Sarà un campionato molto difficile, sono tornati allenatori bravi e vincenti in squadre strutturate".
Conte: "Ho visto subito lo spirito giusto, ma dobbiamo migliorare"
L'allenatore del Napoli dopo la vittoria in casa del Sassuolo
Napoli.