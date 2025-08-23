Conte: "Ho visto subito lo spirito giusto, ma dobbiamo migliorare" L'allenatore del Napoli dopo la vittoria in casa del Sassuolo

"La partita oggi fin dall'inizio l'abbiamo affrontata con il piglio giusto, volevamo dare subito un'impronta. Per ora mi sto ancora basando sulle certezze dello scorso anno, poi cercherò di inserire i nuovi. Oggi c'era soltanto De Bruyne dei nuovi, sto cercando la formula giusta per far convivere i tre centrocampisti titolari dello scorso anno e Kevin. E' da poco che stiamo lavorando e si sono viste cose interessanti. Siamo partiti bene, ho visto lo spirito giusto". Così l'allenatore del Napoli Antonio Conte, al microfono di Dazn, dopo la vittoria per 2-0 sul Sassuolo all'esordio in Serie A da campioni d'Italia in carica. "Sarà un campionato difficile e molto interessante con sette, otto squadre che lotteranno per vincere lo Scudetto e entrare in Champions -aggiunge Conte -. Sono tutte squadre forti, attrezzate. Noi stiamo cercando di completare la struttura, lo scorso anno non facevamo le coppe e ora stiamo cercando di inserire nuovi calciatori ma non è facile. Serve avere pazienza per ottenere il massimo. Sarà un campionato molto difficile, sono tornati allenatori bravi e vincenti in squadre strutturate".