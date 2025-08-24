McTominay e De Bruyne: i gioielli "Premier" sulla Serie A I due centrocampisti illuminano il Napoli nella prima uscita dei campioni d'Italia

McTominay e De Bruyne aprono il sipario sulla strada della prima vittoria stagionale dei Campioni d’Italia. Il trionfo arriva grazie all'influenza decisiva dei due ex protagonisti di United e City, un connubio tecnico che fa sognare. Avere in squadra un combattente temprato nel fuoco di Old Trafford è già un privilegio, ma abbinarlo alla classe cristallina di un fuoriclasse formato all'Etihad eleva il livello. McTominay sblocca la gara, De Bruyne chiude i conti, regalando ai Campioni d’Italia il primo successo del campionato davanti a diecimila spettatori che hanno dipinto il Mapei Stadium di azzurro.

La sfida, a conti fatti, non ha avuto storia. Sebbene il Sassuolo abbia mostrato buona disciplina tattica, la differenza tra le due compagini era troppo marcata per permettere sorprese. La superiorità è emersa chiaramente già dai primi scambi, cristallizzata nei numeri: possesso palla al 63% finale, con una media di 60% durante la gara, e una netta disparità nel numero di passaggi, 322 contro appena 182. Si tratta dell'espressione pura del 4-3-3 dinamico che Conte ha modellato su misura per cucire un gioco armonioso intorno ai Fab Four.

De Bruyne non si limita alla qualità nella costruzione bassa accanto a Lobotka, ma brilla anche nelle pressioni e nell'atteggiamento difensivo, mostrando una versatilità che arricchisce ulteriormente la squadra. E poi c'è il gioiello. De Bruyne batte un calcio di punizione magistrale, cogliendo la sua prima marcatura con il club in maniera spettacolare. Una traiettoria velenosa e chirurgica che partendo dalla sinistra lascia tutti immobili, dimostrando l’eleganza e la precisione innata di un arciere raffinato. Un gesto da vero maestro che incarna il trionfo di una squadra già proiettata verso obiettivi ambiziosi.

