Hojlund, la trattativa non è ancora chiusa. Ma Conte intanto accoglie Elmas L'obiettivo è portare il danese sabato al "Maradona" per la gara contro il Cagliari

Il "Maradona" è già sold out da tempo, e sabato sera aspetta il Napoli per il debutto casalingo in campionato contro il Cagliari. L'Inter ha lanciato un messaggio chiaro: la lotta scudetto vedrà gli azzurri alle prese con rivali ambiziose e vogliose di rilancio. Ecco perché Conte non può permettersi il lusso di fare a meno di Lukaku per diversi mesi senza un sostituto all'altezza, soprattutto quando domani sarà stilato il calendario di Champions League, col Napoli che affronterà più di una big nelle otto partite del girone unico che inizia il 16 settembre.

La società è al lavoro per Rasmus Hojlund, danese del Manchester United. Attaccante possente, giovane e forte fisicamente: sarà lui ad arricchire il reparto in attesa del ritorno di Lukaku e con Lucca valida alternativa. Ieri l'affare sembrava chiuso, ma in realtà la trattativa prosegue e si cerca la chiusura per oggi. L'obiettivo è portare Hojlund al "Maradona" già sabato sera. Vicino, intanto, il ritorno di Eljif Elmas: il macedone sta per arrivare in prestito dal Lipsia. Centrocampista offensivo duttile, che Conte riporta a Napoli perché in grado di adattarsi a più di un modulo, in linea col Napoli camaleontico che stiamo conoscendo.