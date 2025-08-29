Hojlund, l'accordo non c'è ancora: ma il Napoli non teme la concorrenza Voci di un inserimento del Lipsia, ma il danese vuole soltanto l'azzurro

L’affare Rasmus Højlund-Napoli è più vivo che mai, nonostante emergano indiscrezioni su un possibile inserimento del Lipsia. Il nodo principale resta il via libera definitivo da parte del giocatore, influenzato da questioni legate alle pendenze contrattuali con il Manchester United. Il Napoli, così come Højlund, attende con impazienza la chiusura dell’operazione. Tutto sembra pronto per ufficializzare il trasferimento, ma manca ancora quel passaggio fondamentale prima dell’ok conclusivo. Gli agenti del giocatore, già presenti a Napoli da due giorni, stanno lavorando per risolvere gli ultimi dettagli e sbloccare definitivamente la trattativa. Il Napoli ha effettuato una chiamata esplorativa per Kobbie Mainoo, percependo che il giovane talento potrebbe davvero essere in procinto di lasciare il Manchester United.

Nella serata di ieri, Mainoo si è recato presso la sede del club accompagnato dal suo procuratore per esprimere il suo disagio: non trovando spazio in campo e considerando l’assenza di competizioni europee, ha richiesto di essere ceduto in prestito, anche in vista del Mondiale. Il suo intervento è stato un vero e proprio appello per un cambiamento. Al momento, non ci sono proposte ufficiali né contatti avviati, ma il Napoli si sta muovendo con interesse per comprendere la situazione attuale tra il giocatore e lo United. Mainoo è considerato un talento straordinario, un astro nascente nel panorama del calcio, ma la cronaca della vicenda racconta un quadro più complesso. Difficile la cessione.

gs