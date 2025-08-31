IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Non ce la faceva Come tre mesi fa il Cagliari - carico di antica, acerrima e incomprensibile rivalità - si è arreso

Il Napoli sembrava dovesse andare alla guerra - già alla seconda giornata di campionato e prima in casa - di nuovo col suo speaker e con una coda di polemiche del tutto inopportune, in un momento tanto delicato per una squadra ancora in costruzione e alla ricerca di un assetto tra chiusura del mercato e orientamento tattico prevalente (e si sperava vincente). A far da avversario al Maradona veniva il Cagliari - carico di antica, acerrima e incomprensibile rivalità - che qualche mese prima non era riuscito a impedire che giungesse il quarto scudetto in terrà partenopea. E anche questa volta non ce la faceva.