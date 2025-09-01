Preso il talento classe 2008 Baridò dalla Juventus Il giovane trequartista andrà a rinforzare la formazione Primavera di Rocco

Napoli guarda non solo al presente, ma anche al domani, rafforzando la propria strategia per il futuro. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha concluso un'operazione importante assicurandosi un giovane talento argentino: Francisco Baridò, centrocampista offensivo nato nel 2007, che nella scorsa stagione ha vestito la maglia della Primavera della Juventus.

La notizia, già trapelata nelle prime ore del mattino, ha registrato significativi sviluppi nel corso della giornata. L'affare è ormai da considerarsi chiuso: come riferito da Sky Sport, Baridò è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli, completando così il trasferimento dalla Juventus.

