L'annuncio ufficiale di Hojlund chiude il mercato del Napoli Arriva a mezz'ora dalla fine delle trattative il benvenuto di De Laurentiis per l'attaccante danese

A mezz'ora dalla conclusione del frenetico calciomercato estivo, Aurelio De Laurentiis ha annunciato ufficialmente l'arrivo di Rasmus Højlund attraverso il suo caratteristico tweet. L'attaccante danese, acquistato per far fronte all'imprevisto stop di Romelu Lukaku, rappresenta la nona e ultima operazione di una sessione di mercato intensa e strategica per il Napoli. La SSC Napoli, attraverso un comunicato diffuso sui propri canali ufficiali, ha così introdotto il nuovo acquisto:

"La SSC Napoli è lieta di annunciare l'ingaggio del calciatore Rasmus Højlund dal Manchester United Football Club, con la formula del prestito e obbligo di riscatto. Nato il 4 febbraio 2003, Højlund ha mosso i primi passi nel calcio nelle giovanili di Brøndby, Holbæk e FC Copenhagen. Dopo una stagione con lo Sturm Graz, il talento danese è approdato all'Atalanta nell'agosto 2022, collezionando 34 presenze e segnando 10 gol. Successivamente, nella stagione seguente, si è trasferito al Manchester United, dove ha messo a segno 26 reti in 95 partite. Con la maglia della nazionale danese vanta un bottino di otto gol in 26 apparizioni. Benvenuto nella famiglia azzurra, Rasmus!".

