Manna, missione compiuta: completate le cessioni di tutti gli esuberi Oltre ai nove acquisti (più il giovane Baridò) il ds libera la rosa dai calciatori di troppo

L'ultima giornata del calciomercato estivo si è conclusa senza grandi sorprese. Il Napoli ha ufficializzato gli acquisti di Eljif Elmas e Rasmus Højlund, gli ultimi tasselli di una campagna transfer che ha superato i 200 milioni di euro. In totale, sono nove gli innesti che andranno a rafforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte, il quale potrà riunire il gruppo al completo a partire dalla prossima settimana, includendo anche i due nuovi arrivi. La giornata, per il resto, ha visto solo operazioni marginali: fra queste, la cessione di Walid Cheddira al Sassuolo, quella di Kristian Hasa alla Carrarese e il passaggio di Alessandro Zanoli all’Udinese. Tuttavia, si è registrato anche un inserimento interessante, con l’ingaggio da parte del Napoli del giovane trequartista argentino Francisco Baridò, classe 2008.

Acquistato dalla Juventus per un milione di euro, il talento sarà destinato a rinforzare la formazione Primavera sotto la guida di Rocco. Si parla di un prospetto molto promettente, che potrebbe dimostrare un grande valore nel prossimo futuro. Il ritorno di Eljif Elmas è stato reso ufficiale dal Napoli, segnando il rientro del centrocampista macedone nella squadra campione d’Italia dopo un anno e mezzo di assenza. Classe 1999, Elmas ha completato nella giornata di ieri le visite mediche presso la clinica Pineta Grande di Castel Volturno e successivamente ha firmato il contratto che lo lega nuovamente al club partenopeo. Dopo una parentesi al Lipsia e sei mesi in prestito al Torino, il giocatore è pronto a riprendere il suo ruolo nel centrocampo azzurro.

L'annuncio ufficiale è arrivato direttamente attraverso un tweet del presidente Aurelio De Laurentiis, che ha accolto Elmas con parole semplici ma piene di significato: “Bentornato Eljif.” Parallelamente, si chiude l'avventura di Walid Cheddira con il Napoli. L'attaccante marocchino, spesso ai margini della rosa durante questa sessione di mercato, trova una nuova destinazione in Serie A: vestirà la maglia del Sassuolo nella prossima stagione. Il trasferimento segna un nuovo capitolo per l'ex centravanti di Bari e Frosinone. Un capitolo simile si apre anche per Alessandro Zanoli, che saluta nuovamente il Napoli per approdare all’Udinese in prestito con obbligo di riscatto. Questo trasferimento sembra sancire un distacco definitivo dal club partenopeo per il difensore, che cambia squadra con l’intenzione di iniziare una nuova avventura senza prospettive di ritorno al Napoli.

