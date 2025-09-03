Sono 14 i calciatori del Napoli impegnati con le rispettive nazionali La maggior parte saranno impegnati nelle gare di qualificazione ai prossimi Mondiali

Sono ben 14 gli azzurri convocati da Conte che prenderanno parte agli impegni con le rispettive nazionali, con in palio le qualificazioni al Mondiale. Si comincia domani con De Bruyne e il suo Belgio, impegnato contro il Liechtenstein, seguito domenica dalla sfida al Kazakistan. Sempre domenica, Lobotka scenderà in campo per Slovacchia-Germania, mentre il 7 settembre affronterà il Lussemburgo. Noa Lang giocherà domani nel match tra Olanda e Polonia, seguito domenica dalla partita contro la Lituania. Anche Anguissa sarà in campo domani nel confronto Camerun-Swatini, per poi affrontare Capo Verde martedì. Elmas inizierà domani con Arabia Saudita-Macedonia e, il 7 settembre, affronterà un’amichevole contro il Liechtenstein.

Tra gli impegni degli italiani, Di Lorenzo, Meret e Politano saranno protagonisti venerdì nella sfida Italia-Estonia e lunedì in Israele-Italia. Gilmour e McTominay si misureranno con Hojlund nel confronto Danimarca-Scozia e successivamente in Bielorussia-Scozia l’8 settembre. Sempre lunedì, l'ultimo acquisto degli azzurri sarà impegnato con la Grecia. Intanto, Rrahmani guiderà la sua squadra come capitano nei match Svizzera-Kosovo e Kosovo-Svezia dell'8 settembre. Olivera giocherà con il suo Uruguay contro il Perù domani e affronterà il Cile il 10 settembre, risultando l’ultimo a fare ritorno. Infine, per l’Under 21 Marianucci ci saranno gli impegni tra Italia-Montenegro il 5 settembre e Macedonia-Italia il 9 settembre.

