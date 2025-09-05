IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Sconosciuti cercasi Il mancato arrivo di Sanchez dal Siviglia non deve rammaricare i tifosi...

La storia la conosciamo tutti. Un tal Juanlu Sanchez (per gli amici Gianluca) - eggià il mercato questo ha di bello, ti presenta illustri sconosciuti come se fossero campioni del mondo di un Brasile imbattibile - doveva venire al Napoli in cambio di una paccata di milioni, ma il Siviglia un po' ha traccheggiato, un po' ha tirato su il prezzo, e la cosa non si è più fatta. Peraltro la chiusura dell'operazione doveva avvenire nelle stesse ore in cui, a causa dell'inopinata esclusione di Romelu Lukaku da tutte le liste dei giocatori arruolabili per qualunque competizione, Manna aveva ben altro per la capa. Nessuno si batta il petto!