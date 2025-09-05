La storia la conosciamo tutti. Un tal Juanlu Sanchez (per gli amici Gianluca) - eggià il mercato questo ha di bello, ti presenta illustri sconosciuti come se fossero campioni del mondo di un Brasile imbattibile - doveva venire al Napoli in cambio di una paccata di milioni, ma il Siviglia un po' ha traccheggiato, un po' ha tirato su il prezzo, e la cosa non si è più fatta. Peraltro la chiusura dell'operazione doveva avvenire nelle stesse ore in cui, a causa dell'inopinata esclusione di Romelu Lukaku da tutte le liste dei giocatori arruolabili per qualunque competizione, Manna aveva ben altro per la capa. Nessuno si batta il petto!
IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Sconosciuti cercasi
Il mancato arrivo di Sanchez dal Siviglia non deve rammaricare i tifosi...
Napoli.