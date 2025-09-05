Napoli: ok De Bruyne, Lobo e Anguissa. Stasera sfida Hojlund-Mc Tominay Gli azzurri impegnati nelle qualificazioni ai mondiali

Nelle gare di qualificazione ai Mondiali 2026 giocater ieri sera largo successo del Belgio di Kevin De Bruyne ai danni del Liechtenstein: gli uomini di Rudy Garcia s’impongono con un netto 6-0. Il centrocampista azzurro, senza più la fascia da capitano, è andato in gol al minuto 62. Vittorie anche per Slovacchia e Camerun. La nazionale allenata da Francesco Calzona ha battuto tra le mura amiche 2-0 la Germania. Lobotka ha giocato tutti i 90 minuti. Tutto facile per Anguissa, in campo per 70 minuti nel 3-0 del suo Camerun contro Eswatini. Ko invece la Macedonia di Elijf Elmas nell’amichevole giocata contro l’Arabia. Stasera l’Italia affronta l’Estonia con Di Lorenzo e Politano verso la titolarità mentre sarà derby in famiglia tra Danimarca e Scozia con Rasmus Hojlund che si troverà di fronte i suoi nuovi compagni Mc Tominay e Gilmour. In campo anche Rrahmani: il suo Kosovo è di scena in Svizzera.