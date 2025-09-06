Napoli, Gutierrez è sempre più vicino al debutto Per lo spagnolo qualche minuto in campo nell'allenamento congiunto con l'Avellino

Mentre McTominay, Gilmour e Hojlund non si sono fatti male nella sfida incrociata tra Scozia e Danimarca, con Politano e Di Lorenzo tra i migliori degli italiani contro l'Estonia, Rrahmani ha chiuso la sua prima partita con la nazionale del Kosovo uscendo anzitempo per un infortunio. Un sospetto problema muscolare, sul quale si attendono notizie più precise. Come sempre difficile capire le effettive condizioni dei giocatori mentre sono con le nazionali: per ora sembra certo che il difensore non giocherà lunedì e che lo staff medico del Napoli è in contatto con quello del Kosovo.

Saranno gli esami a svelare l'entità dell'infortunio, con Conte che attende notizie in vista della sfida di sabato contro la Fiorentina. E intanto si avvicina il debutto di Miguel Gutierrez: l'esterno spagnolo, arrivato da pochi giorni e reduce da un intervento di pulizia dei legamenti della caviglia, ha completato il suo programma di recupero. Qualche minuto nell'amichevole con l'Avellino e la convocazione per Firenze che sembra ormai certa. Per Conte l'ennesima risorsa dal ricco mercato estivo.