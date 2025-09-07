Infortunio Rrahmani: il difensore sta rientrando a Napoli. Attesi gli esami Il kosovaro salterà la partita di sabato con la Fiorentina: si parla di uno stop di almeno 15 giorni

Ancora una volta i ritiri delle nazionali riservano pessime notizie per le squadre di club: in attesa della seconda tornata di partite, tra cui quella dell'Italia contro Israele, il Napoli perde Amir Rrahmani per infortunio. Il difensore si è fermato durante la gara del suo Kosovo contro la Svizzera. Problema muscolare di non precisata entità. si è parlato di un fastidio ai flessori e di esami svolti nel ritiro della nazionale, ma in realtà non ci sono stati comunicati ufficiali.

Quello che sembra certo è che Rrahmani sta rientrando anzitempo a Napoli. Il suo ritorno è previsto per domani, quando svolgerà esami più approfonditi. La sensazione è di uno stop di almeno un paio di settimane: quindi il difensore salterà la sfida di sabato contro la Fiorentina ed è a rischio anche per il debutto in Champions League del 18 settembre in casa del Manchester City. Pronto al debutto l'ex Bologna Beukema, che dovrebbe prendere il posto del Kosovaro in difesa, completando la coppia con uno tra Buongiorno e Juan Jesus.