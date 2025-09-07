Rrahmani out, Beukema si prepara per il debutto a Firenze Il difensore ex Bologna è il candidato per sostituire il kosovaro, che domani farà gli esami

Sta per finire il week end di riposo concesso da Antonio Conte ai giocatori del Napoli: domani la ripresa degli allenamenti a Castel Volturno per preparare la sfida di sabato sera in casa della Fiorentina. Mancheranno ancora i 14 convocati con le nazionali, ma il gruppo tornerà a ricomporsi già a partire da martedì con i rientri - tra gli altri - degli italiani. Per Conte un fine settimana di relax nel suo Salento, in Puglia, ma anche apprensione per l'infortunio di Rrahmani. Anche il Napoli è tra le squadre che pagano dazio per la sosta delle nazionali: il difensore del Kosovo si è fermato per un risentimento al flessore e tornerà in anticipo a Napoli.

Previsti esami specifici, anche se si parla di uno stop di almeno due settimane. Conte dovrà subito trovare una soluzione, e lo farà sfruttando il ricco mercato estivo. A sostituire Rrahmani dovrebbe essere l'ex Bologna Sam Beukema, che ancora non ha esordito, ma che al "Franchi" dovrebbe prendere la maglia da titolare per fare coppia con Juan Jesus, oppure Buongiorno se sarà pronto dal punto di vista fisico. Aria di esordio anche per Gutierrez, che sarà convocato dopo aver completato il piano di recupero dopo l'operazione alla caviglia.