Conte non riesce a scacciare "l'incubo" degli infortunati Al lungodegente Lukaku si è aggiunto l'incerto Neres, ma il vero problema è lo stop di Rrahmani

Si va completando il secondo turno di partite delle nazionali: ieri De Bruyne col suo Belgio ha firmato una doppietta e un assist, e già domani sarà a Castel Volturno, così come Elmas, i due scozzesi Gilmour e McTominay, e gli italiani che giocheranno stasera contro Israele. Eppure, in attesa di rivedere il gruppo al completo, Antonio Conte deve fare l'elenco degli infortunati: al lungodegente Lukaku si è aggiunto Neres, ancora alle prese con un fastidio muscolare e da valutare per la trasferta di Firenze di sabato.

Ma la brutta notizia è lo stop di Rrahmani, che resterà fermo almeno un paio di settimane per un problema al flessore. Conte sta già trovando soluzioni alternative: pronto l'esordio di Beukema in difesa, al fianco di uno tra Rrahmani e Juan Jesus. Quantomeno l'allenatore azzurro troverà tre nuovi acquisti: l'esterno sinistro Gutierrez, che si avvia al recupero e che sarà convocato. Ma anche Elmas e Hojlund, che dopo gli annunci nell'ultimo giorno di mercato non hanno ancora messo piede a Castel Volturno. Avranno pochi giorni prima della partita del "Franchi", ma quanto basta per ottenere almeno la prima convocazione.