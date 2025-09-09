IL PIZZINO di Gerardo Casucci: I due alternativi C'è uno strano destino che accomuna i due allenatori ex Napoli Gennaro Gattuso e Luciano Spalletti

C'è uno strano destino che accomuna Gennaro Gattuso e Luciano Spalletti: quello di essere alternativi l'uno all'altro. Lo hanno sancito i colori azzurri, prima quelli del Napoli e poi quelli della nazionale italiana. Del Gattuso partenopeo ho pensato tutto il male possibile, avendolo considerato un allenatore schematico e freddo, benché fosse ritenuto dai più un tecnico molto sanguigno e affatto schiavo dell'arida ragione. Quanto a Spalletti tutti sanno il valore che gli ho attribuito nel terzo scudetto del Napoli (pari a quello di Diego Maradona nei primi due) e come lo considerassi un vero genio (e perciò assai bizzarro).