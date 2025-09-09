Rrahmani out: si scalda Beukema in difesa Conte dovrebbe aver scelto il sostituto del kosovaro: l'ex Bologna è pronto a fare il suo debutto

La settimana corta di lavoro del Napoli in vista della sfida di sabato contro la Fiorentina al "Franchi" è iniziata con una doppia seduta di allenamento. Al mattino attivazione tecnica e nel pomeriggio lavoro aerobico. Solo due i nazionali che Conte ha ritrovato: tra questi il nuovo acquisto Elmas, per lui un ritorno a Castel Volturno, e l'infortunato Rrahmani, che si è limitato a svolgere gli esami clinici e le terapie. È arrivata la conferma dell'infortunio al bicipite femorale della coscia destra.

Lesione di basso grado: nulla di grave, ma che costringerà il difensore a saltare la Fiorentina e probabilmente anche il debutto in Champions League in casa del Manchester City. Il kosovaro potrebbe rientrare per la sfida di lunedì 22 settembre in casa col Pisa. Domani Conte ritroverà altri azzurri, tra cui i tre italiani impegnati stasera, ma anche Lobotka, gli scozzesi McTominay e Gilmour e il belga De Bruyne, reduce da una prova magistrale con il suo Belgio. Una certezza su cui Conte potrà ripartire, mentre a sostituire Rrhamani sarà l'olandese Beukema.