Conte da oggi inizierà a valutare le condizioni dei nazionali Per ora c'è solo Elmas, ma tra oggi e domani il gruppo sarà al completo in vista della Fiorentina

Torneranno carichi e felici Politano e Hojlund: i due attaccanti azzurri hanno segnato ieri con le rispettive nazionali e sono pronti per mettersi a disposizione di Conte. Per il danese sarà la prima volta a Castel Volturno, visto che dall'annuncio del 1 settembre mai ha messo piede nel centro sportivo azzurro. Ieri in campo con la Scozia anche McTominay e Gilmour: entro domani saranno al lavoro e pronti per la trasferta di Firenze.

Deciderà poi l'allenatore chi impiegare: sotto osservazione i reduci da trasferte più lunghe, come Anguissa. Per fortuna è rientrato in anticipo Olivera, che squalificato non giocherà la seconda gara dell'Uruguay e che già oggi potrà allenarsi. Sabato al "Franchi" non ci sarà l'infortunato Rrahmani: al suo posto è pronto Beukema, anche lui di rientro dal ritiro dell'Olanda. Ma a sinistra potrebbe esserci una novità: Gutierrez è pronto e si candida per una maglia, come jolly a tutto campo. Niente da fare, invece, per Neres: il problema muscolare persiste e lo mette a rischio per la trasferta di sabato.