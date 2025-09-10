IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Vittoria di pancia La vittoria della Nazionale non è stata determinata da una organizzazione puntigliosa e tecnica...

Non c'è niente da fare, Gennaro Gattuso è così, ecumenico per definizione. Saranno i suoi natali meridionali, ma non può proprio fare a meno di metterli tutti i calciatori da lui convocati, tanto più se sono juventini. È il caso di Manuel Locatelli, il ventisettenne centrocampista bianconero che si fa un autogol clamoroso, seguito da lì a poco da quello, altrettanto imbarazzante, di Alessandro Bastoni. Insomma, tutto perfettamente sintonico con le premesse: scampoli di bel gioco alternati a lunghe pause di meditazione e accidia, fino alla vittoria finale giunta più di pancia che grazie a una organizzazione puntigliosa e tecnica.