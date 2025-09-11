Anguissa l'ultimo ad arrivare a Castel Volturno: pronto per Firenze Conte ritrova oggi il gruppo al completo in vista della trasferta del "Franchi" di sabato sera

Sarà Frank Anguissa l'ultimo ad arrivare a Castel Volturno: oggi Conte ritrova il gruppo al completo in vista della sfida di sabato in casa della Fiorentina. Non mancano le polemiche sui soli 380 posti concessi ai tifosi del Napoli, nonostante l'apertura senza limitazioni. Il club viola ha infatti chiuso tutti gli altri settori ai tifosi partenopei, anche non residenti in Campania, lasciando disponibile soltanto il settore ospiti. Una scelta causata dai lavori allo stadio che limitano la capienza, e che ha portato alla protesta degli ultras delle due curve, che diserteranno la trasferta. Intanto Conte si prepara a fare le ultime scelte di formazione: non dovrebbero esserci molti cambiamenti rispetto alla gara con il Cagliari.

Non ci sarà il difensore Rrahmani, infortunato, al suo posto pronto all'esordio l'ex Bologna Beukema. Anche Anguissa dovrebbe essere regolarmente al suo posto nonostante le due partite col Camerun, così come Olivera sulla fascia sinistra. Dovrebbero partire dalla panchina i due nuovi acquisti, Elmas e Hojlund. In avanti toccherà a Lucca partire titolare per la terza partita consecutiva. Domani pomeriggio, infine, la conferenza di Conte a Castel Volturno.