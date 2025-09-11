Il "Franchi" apre ai tifosi del Napoli, ma scatta la protesta degli ultras Nessuna restrizione, ma capienza molto ridotta a causa dei lavori allo stadio

È partito ufficialmente alle 12 di ieri il via alla vendita dei biglietti per la sfida Fiorentina-Napoli, e i tifosi viola hanno risposto immediatamente. Nel giro di poche ore, oltre 5.000 biglietti sono stati già acquistati, equivalenti a circa metà della disponibilità che il club rende disponibile per ogni partita. Tuttavia, la giornata non è stata priva di complicazioni: circa un centinaio di biglietti destinati ai tifosi ospiti sono stati invalidati. Questi, infatti, avevano tentato di eludere il divieto di vendita agli abitanti della Campania nei settori riservati ai sostenitori della Fiorentina, sottoscrivendo la InViola Premium Card. Sebbene il sistema li abbia inizialmente emessi, gli accurati controlli della Questura hanno portato alla loro cancellazione.

Nonostante la protesta degli ultras napoletani, il settore dedicato ai tifosi ospiti sarà comunque al completo. L'intero stadio Franchi si avvia verso il sold out, contando tra abbonamenti (il dato definitivo è ancora in attesa) e biglietti acquistati nelle ore successive. Si prevede una presenza totale intorno ai 23.000 spettatori, il massimo che l'impianto può accogliere al momento e che resterà invariato per tutta la stagione. Per i tifosi viola sarà un ritorno tanto atteso nel proprio stadio, dopo quattro mesi dall'ultima sfida disputata e vinta contro il Bologna con il risultato di 3-2. La Fiorentina cercherà di sfruttare il calore del pubblico per ottenere la prima vittoria nel campionato. La Nazione ha riportato la notizia.

