Rrahmani infortunato, Beukema pronto al debutto in azzurro Toccherà all'olandese sostituire il titolare. Al suo fianco ci sarà Buongiorno

Con l'infortunio di Rrahmani, Sam Beukema si prepara a debuttare al Franchi. L'olandese diventa il nuovo centrale del Napoli, proseguendo una tradizione che riporta alla memoria la storica presenza di Krol, passato ben quarantuno anni fa. Il giovane difensore dovrà gestire un'importante dose di aspettative in una sfida che si preannuncia impegnativa e ricca di prestigio. Le novità per la Fiorentina, tuttavia, non si fermano qui: al fianco di Beukema potrebbe rientrare dal primo minuto Buongiorno. Il difensore, ormai completamente ristabilito, sembra favorito rispetto a Juan Jesus. La linea difensiva del Napoli sarà dunque rinnovata per questa occasione, con Di Lorenzo confermato sulla destra, mentre a sinistra resta aperto il duello tra Spinazzola e Olivera, in attesa del ritorno di Gutierrez.

