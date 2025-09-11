Sold out all'Etihad per i tifosi del Napoli il dato sulle presenze per la sfida di Champions di giovedì contro il Manchester City

Tutti a Manchester per il debutto in Champions League, o meglio, tutti quelli che riusciranno ad acquistare un biglietto, considerando la capienza limitata del settore dedicato ai tifosi del Napoli. Dal pomeriggio di ieri fino alle 13 di venerdì, la prevendita è riservata esclusivamente ai possessori della Fan Stadium Card del Napoli.

Se resteranno posti disponibili, potrebbe essere avviata la vendita libera successivamente. La dotazione comprende 2700 biglietti, molti dei quali sono già stati acquistati. I prezzi variano tra i 40,50 e i 43,50 euro a seconda del settore scelto. Il tutto esaurito sembra ormai garantito. L'evento principale sarà senza dubbio il ritorno di Kevin De Bruyne in uno stadio che lo ha consacrato come protagonista assoluto del calcio europeo.

