IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Nel sangue e nel cuore Fa discutere il commento di Lele Adani su Italia-Israele...

Il commento di Lele Adani a supporto della telecronaca di Alberto Rimedio di Italia-Israele non è andato giù a qualche serioso telespettatore - il numero resta comunque imprecisato, ma si sa i detrattori sembrano sempre di più degli estimatori, soprattutto nel web. La colpa dell'ex Brescia sarebbe quella di essere sempre un uomo libero, svincolato da appartenenze di bottega, con una lingua inaspettatamente forbita e originale.

Accertato che non ci sono più i Carosio, I Martellini e i Pizzul di una volta e che il modo di raccontare le partite è decisamente scaduto, meglio è se viene ravvivato da qualcuno che il calcio ce l'ha nel sangue e nel cuore.