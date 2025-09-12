IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Innamorarsi di un'idea Innamorarsi di un’idea a scapito di un sistema consolidato può trasformarsi in un boomerang

Il match analist Alessandro D'aria ha recentemente messo in discussione - cosa che io faccio da settimane - l'erronea e fuorviante narrazione sui magici "Fab Four", titolando il suo pezzo apparso su areanapoli.it con un "rivoluzionario": "I Fab Four, perché Conte rischia di diventare prigioniero dei suoi 4 assi".

Le ragioni addotte a sostegno di questa tesi sono state innumerevoli e portavano tutte alla logica conclusione che "innamorarsi di un’idea a scapito di un sistema consolidato può trasformarsi in un autentico boomerang". Non so cosa accadrà domani a Firenze, ma invito Antonio Conte a non farlo.