Vigilia di Fiorentina-Napoli, Conte scioglie gli ultimi dubbi di formazione Da valutare Anguissa, ultimo a rientrare dal ritiro della nazionale. Ballottaggio anche tra i pali

Il campionato è dietro l'angolo, che porterà un intenso "tour de force" fino alla prossima sosta di ottobre. Il Napoli riparte domani sera da Firenze per la terza giornata di campionato: al "Franchi" l'anticipo del sabato sera che arriverà dopo il big match tra Juventus e l'Inter, che si giocherà alle 18. Conte deve sciogliere alcuni dubbi di formazione, legati soprattutto ai rientri dei nazionali. L'ultimo ad arrivare è Anguissa, che dovrebbe comunque giocare titolare.

In difesa Beukema sostituirà l'infortunato Rrahmani, mentre per l'altro centrale è ballottaggio tra Juan Jesus e Buongiorno. Confermati a centrocampo i cosiddetti "Fab Four", con Lucca punta centrale favorito su Hojlund. Anche in porta un dubbio: tra Meret e Milinkovic-Savic, con l'italiano favorito. Sarà Conte a dare altri indizi nella conferenza stampa delle 16.15.