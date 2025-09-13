Fiorentina-Napoli, Conte è quasi un tabù per Pioli I precedenti tra i due allenatori in vista del match del "Franchi"

Il prossimo confronto tra Napoli e Fiorentina, in programma allo stadio Franchi, si preannuncia non solo come una sfida tra due squadre ambiziose, ma anche come un interessante duello strategico tra due allenatori di altissimo livello: Antonio Conte e Stefano Pioli. Le loro carriere e gli episodi passati sul campo offrono numerosi spunti di riflessione, arricchiti da dati statistici che illustrano chiaramente l’equilibrio delle forze in gioco, come evidenziato dalle analisi di Footstats.

Soffermandoci sul bilancio degli scontri diretti in campionato tra i due tecnici, emerge una netta supremazia di Conte. Delle 10 partite finora disputate, l'allenatore del Napoli ha conquistato la vittoria in 6 occasioni, mentre Pioli si è imposto una sola volta, con 3 pareggi a completare il bilancio. Sul piano delle reti, le squadre guidate da Conte hanno realizzato il doppio dei gol rispetto a quelle allenate da Pioli (20 contro 10), sottolineando sia una superiorità tattica che l’efficienza nei risultati da parte del tecnico campano.

