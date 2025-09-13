Fiorentina-Napoli, la chiave tattica è sulle fasce Saranno cruciali le scelte di Conte, in particolare per il ruolo di terzino sinistro

La fascia destra rappresenta uno dei principali punti di forza del Napoli, ma anche la Fiorentina tende a sviluppare molte delle sue azioni offensive su quel lato. Dodô si configura come una pedina fondamentale per i viola, e il modo in cui il Napoli cercherà di limitarlo e metterlo in difficoltà potrebbe risultare decisivo nell'economia della partita. Sul fronte opposto, nella corsia sinistra, Spinazzola sembra avere un leggero vantaggio rispetto a Olivera, mentre il resto della formazione dovrebbe puntare su certezze consolidate, inclusi i cosiddetti "Fab Four":

Lucca guiderà il reparto d'attacco dopo due settimane di preparazione a Castel Volturno, mentre Højlund potrebbe essere un’opzione dirompente a partita in corso. Le alternative non finiscono qui. Conte potrà fare affidamento su un rientrante David Neres, finalmente recuperato dall’affaticamento muscolare, oltre a Noa Lang ed Elmas, quest'ultimo selezionato proprio per la sua versatilità tattica. Anguissa sarà del gruppo, nonostante abbia partecipato a soli due allenamenti. Per quanto riguarda Gudmundsson, tornato dagli impegni con la nazionale islandese con un problema alla caviglia, è probabile che parta dalla panchina.

