Fiorentina-Napoli, la chiave tattica è sulle fasce

La fascia destra rappresenta uno dei principali punti di forza del Napoli, ma anche la Fiorentina tende a sviluppare molte delle sue azioni offensive su quel lato. Dodô si configura come una pedina fondamentale per i viola, e il modo in cui il Napoli cercherà di limitarlo e metterlo in difficoltà potrebbe risultare decisivo nell'economia della partita. Sul fronte opposto, nella corsia sinistra, Spinazzola sembra avere un leggero vantaggio rispetto a Olivera, mentre il resto della formazione dovrebbe puntare su certezze consolidate, inclusi i cosiddetti "Fab Four":
Lucca guiderà il reparto d'attacco dopo due settimane di preparazione a Castel Volturno, mentre Højlund potrebbe essere un’opzione dirompente a partita in corso. Le alternative non finiscono qui. Conte potrà fare affidamento su un rientrante David Neres, finalmente recuperato dall’affaticamento muscolare, oltre a Noa Lang ed Elmas, quest'ultimo selezionato proprio per la sua versatilità tattica. Anguissa sarà del gruppo, nonostante abbia partecipato a soli due allenamenti. Per quanto riguarda Gudmundsson, tornato dagli impegni con la nazionale islandese con un problema alla caviglia, è probabile che parta dalla panchina.